Vorschau August 2020: Datenbanken

Cloud-First-Strategien sind inzwischen die Regel und nicht mehr die Ausnahme und Workloads verlagern sich damit in die Cloud – auch Datenbanken. Dort geht es aber nicht nur um die Frage, wie die Datenbestände in die Wolke zu migrieren sind, sondern auch darum, welche Datenbank zukünftig die richtige für welche Anforderung ist. Wir betrachten in der August-Ausgabe Auswahlkriterien sowie aktuelle Stärken und Schwächen von cloudbasierten Datenbanken. Daneben lesen Sie, welche Neuerungen PostgreSQL 12 zu bieten hat und wie Sie benutzerdefinierte Funktionen in Microsofts SQL Server unter Kontrolle behalten. In den Tests beweist unter anderem EnterpriseDB Postgres sein Können.

Die mit PostgreSQL 10 eingeführte Methodik, nur noch die erste Stelle als Hauptversion zu führen, setzt sich mit Version 12.3 fort. Die freie objektrelationale Datenbank unterstützt beim Verarbeiten großer Datenmengen und hält vor allem in den Bereichen Partitionierung, Indizierung und Optimizer einige Neuerungen bereit. Wir haben uns die wesentlichen Features genauer angeschaut und stellen sie in der August-Ausgabe vor.



Mit SQL Server 2000 hat Microsoft derweil eine Technik implementiert, die es ermöglicht, wiederkehrende Berechnungen und Abfragen in Funktionen zu kapseln. Diese Neuerung haben die Anwender sehr begrüßt, ließen sich doch endlich modulare Entwicklungswerkzeuge bereitstellen, die eine immer wiederkehrende Kodierung von Abfragen obsolet machten. Doch sorgten diese benutzerdefinierten Funktionen auch für eine hohe Serverlast. Erst mit SQL Server 2014 hat sich Microsoft dieses Problems angenommen. Wir beleuchten die benutzerdefinierten Funktionen und deren Auswirkungen auf den Server.



