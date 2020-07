Zugangskontrolle über mehrere Standorte hinweg

Die Siempelkamp-Gruppe aus Krefeld ist Technologieausrüster für den Maschinen- und Anlagenbau, die Gusstechnik und die Nukleartechnik. Im Unternehmen war ein veraltetes System für Netzwerkzugangskontrolle im Einsatz. Nach einem einjährigen Testlauf in einer Tochterfirma startete der sukzessive Rollout eines neuen Werkzeugs für Network Access Control im gesamten Unternehmen. Der Anwenderbericht zeigt, wie es heute auf virtuellen Appliances mit 4500 Lizenzen an zehn Standorten in ganz Deutschland betrieben wird.

Die Siempelkamp-Gruppe stellt unter anderem Großgussteile her.

Das Thema Netzwerksicherheit hat beim deutschen Mittelstand in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Bei der Auswahl eines geeigneten, zuverlässigen NAC hat sich Siempelkamp für ein Best-of-Breed-Produkt entschieden. In der Testphase konnte die einfache Implementierung überzeugen, weitere Kriterien für einen unternehmensweiten Roll-out waren die Verfügbarkeit weiterer intelligenter Module für Spezialthemen, die kontinuierliche Weiterentwicklung durch das deutsche Entwicklungsteam und ein kompetenter Service. Im Tagesgeschäft erzielte die neue Lösung schnell eine deutliche Reduzierung des administrativen Aufwands. Einen wichtigen Plus-Punkt stellte nicht zuletzt die Schnittstellenfähigkeit zur Integrationen mit bereits existierenden Security-Anwendungen im Unternehmen dar.