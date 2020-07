Bilder schnell komprimieren

Die wenigsten freuen sich über große Bilddateien in ihrem E-Mail-Postfach. Um das zu vermeiden, gibt es bereits einige Komprimierungstools. Noch schneller geht es über die Webseite "squoosh.app". Hier können Sie Bilder per Drag-and-Drop oder via Dateimanager hochladen, die Auflösung ändern und direkt abspeichern.

Auf der Webseite "squoosh.app" lassen sich Bilder komprimieren und im gewünschten Format abspeichern.

Nachdem Sie ein Bild hochgeladen haben, zeigt die Webseite "squoosh.app" [1] eine Live-Ansicht des Originals und der komprimierten Version nebeneinander an. Im Menü können Sie die Qualität und das gewünschte Bildformat auswählen und die Datei anschließend herunterladen. Darüber hinaus stehen erweiterte Komprimierungseinstellungen zur Verfügung, die sich an fortgeschrittene Anwender richten.