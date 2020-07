Ergonomische Armlehne

Es ist längst bekannt, dass ein ergonomisches Mousepad viele Vorteile bietet. Mit dem "General Office Armlehnentisch" lassen sich Verspannungen im Rücken, Nacken und in den Schultern mindern und gleichzeitig die Gelenke und Sehnen schonen. Die Auflage für den Arm lässt sich ohne Werkzeug am Bürostuhl oder Schreibtisch befestigen.

Mit der ergonomischen Armlehne gönnen Sie Ihrem Körper etwas Entspannung.

Vor allem wenn Sie viel am PC arbeiten, ist eine Polsterung für den Arm und die Handfläche wichtig. Mit dem "General Office Armlehnentisch" können Sie entspannter arbeiten und gleichzeitig auf Ihre Gesundheit achten. Die Auflage lässt sich mithilfe der mitgelieferten Schraubklemme oder den Klettbändern am Schreibtisch beziehungsweise an der Stuhllehne befestigen. Die Gesamtlänge beträgt 45,7 cm; die Armauflage ist 12,4 cm breit und das Mousepad 18 cm x 16,9 cm groß. Für knapp 25 Euro sind Sie dabei.