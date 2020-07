Privacy Shield nicht zulässig

Der Europäische Gerichtshof hat die "Privacy Shield"-Vereinbarung zwischen der EU und USA für ungültig erklärt. Damit ist für Unternehmen die Datenübertragung persönlicher Daten ihrer Kunden über den Atlantik in vielen Fällen nicht erlaubt. Dennoch genehmigt das Gericht die Übertragung von Daten auf Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln.

Die Entscheidung ist Teil des Urteils im Fall "Schrems II", der sich mit größeren Fragen des Datentransfers zwischen der EU und den USA befasst. Datenschutzaktivist Max Schrems hatte bereits im Verfahren gegen Facebook plädiert, dass die Daten von EU-Bürgern in dem Moment gefährdet seien, in dem sie in die USA übertragen werden. US-Gesetze erlauben es laut Schrems der NSA, auf persönliche Daten zuzugreifen, die aus der EU an US-Technologieunternehmen übermittelt werden.



Die EU-Richter urteilten, dass die Privacy-Shield-Vereinbarung nicht im Einklang mit der DSGVO stehe. In der Begründung bemängelten die Richter, dass die übertragenen Daten nicht auf das Wesentliche beschränkt seien und EU-Bürger der Überwachung in den USA aussetzen würden. Das Urteil ist ein schwerer Schlag für Tausende von Unternehmen – darunter Social-Media-Unternehmen, aber auch Banken, Anwaltskanzleien und Autohersteller, die ihre Daten zwischen den USA und Europa übertragen.



Während das Gericht das Privacy-Shield-Abkommen als ungültig erklärte, seien sogenannte Standardvertragsklauseln (SCC) erlaubt, um Informationen aus der EU in ein Drittland zu übertragen. Die SSC sollen dafür sorgen, dass die übermittelten Daten ins Ausland angemessen geschützt werden.