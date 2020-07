Neuer Open-Source-Helpdesk mit Enterprise-Funktionalität

Rother OSS hat das erste Stable-Release von OTOBO, einer neuen, frei erhältlichen Helpdesk-Software veröffentlicht. Der OTRS-Fork will vor allem mit Business-Funktionen und moderner Optik punkten. Laut Rother OSS basiert die Appliance auf einem von Altlasten befreiten Code von OTRS mit angepasster Grundkonfiguration und verbesserter Performance.

Das neue OTOBO-Dashboard zeigt sich in modernem Look.

Weiterhin hat der seit 2011 auf OTRS spezialisierte IT-Dienstleister Business- und Zusatzfunktionen in den Core integriert. Dazu zählen etwa dynamisch zur Laufzeit generierte Formulare, eine Elasticsearch-basierte, systemweite Schnellsuche, Sicherheitsfeatures wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Brute-Force-Protection sowie eine Docker-Integration. Dank dieser Zusatzfunktionen eigne sich OTOBO auch für den Einsatz in großen Organisationen.



Schwerpunkte beim Redesign des Serviceportals gegenüber OTRS waren ein moderner Look mit klarer Aufteilung und intuitiver Bedienbarkeit. Darüber hinaus ist das Design whitelabel und lässt sich somit jederzeit an die Corporate Identity des einsetzenden Unternehmens anpassen.



OTOBO 10.0.1, dessen Name ein Akronym ist aus "Open Ticketsystem", "Ours" und "Based on" (OTRS), ist via GitHub [1] oder auf der eigenen Webpräsenz downloadbar [2], wo sich auch weitere Informationen zum Open-Source-Ticketsystem finden [3], zum Beispiel über zusätzliche, kostenpflichtige Serviceleistungen.