Download der Woche: Yandex Disk

Mittlerweile hat sich der russische Suchmaschinen-Riese Yandex am Markt etabliert. Somit können Sie jenseits der Platzhirsche wie Dropbox, Google Drive und Konsorten mit "Yandex Disk" einen alternativen Cloudservice ausprobieren. Enthalten sind bis zu 10 GByte kostenloser Speicher. Die Verwaltung ist sowohl per Desktopanwendung wie auch über eine mobile App möglich.

Der Yandex-Client bringt eine intuitive Oberfläche mit, um Daten in der Cloud zu verwalten.

Um "Yandex Disk" [1] zu nutzen, müssen Sie lediglich ein kostenloses Konto anlegen. Danach integriert sich der Yandex-Client mitsamt Sync-Ordner in den Explorer. In der Standardeinstellung erfolgt die Synchronisation automatisch, nach Bedarf lässt sich diese aber auch manuell konfigurieren. Mithilfe der App haben Sie Ihre Daten auch mobil verfügbar und auf Wunsch lädt der Client Fotos direkt in den Cloudspeicher. Ferner können Sie Dateien mit einer Größe von bis zu 50 GByte über einen Link mit anderen teilen.