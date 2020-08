Early-Bird-Ticket für DIGITAL FUTUREcongress sichern

Ab 01. September dürfen laut Behörden wieder Businessveranstaltungen – und damit am 17.09 der DIGITAL FUTUREcongress in München – stattfinden. Besucher können sich auf zahlreiche Aussteller, Vorträge und Workshops freuen. Im Vordergrund stehen die Wahl der richtigen Strategie und das Verständnis für die gesamte Thematik Digitalisierung und den damit verbundenen Lösungen für KMU. Mit dem Early-Bird-Ticket sparen Sie bis zur Hälfte und IT-Administrator-Leser profitieren zudem von vergünstigten Tagestickets.

Beim DIGITAL FUTUREcongress warten neben vielen Workshops spannende Keynotes und eine Start-Up-Area auf die Teilnehmer.

Beim DIGITAL FUTUREcongress [1] dürfen Teilnehmer sich auf über 150 Aussteller, 50 Vorträge und 15 Workshops freuen sowie kompakte Informationen für Geschäftsführer und IT-Entscheider. Unter anderem geht es um die Themen Online Marketing, Cyber Security und Digitale Transformation. Das Event findet am 17.09.2020 im MOC Veranstaltungscenter in München statt.



Beim größten Digitalisierungskongress in Bayern geht es laut dem Veranstalter nicht um technische "Tiefbohrungen" sondern um einen optimalen Überblick über alle wichtigen Themen rund um die Digitalisierung mittelständischer Unternehmen. Frühbucher erhalten das Early-Bird-Ticket [2] bis zum 31.07 für 29 Euro. Ab dem 01.08 erhalten dann IT-Administrator-Leser mit dem Code "MOCITA" einen 25-Prozent-Rabatt auf das Tagesticket.