Unvorhergesehenen Ereignissen besser begegnen

Was haben ein kleines Familienunternehmen, ein mittelständischer Betrieb und ein großer Konzern gemeinsam? Sie alle müssen mit unvorhersehbaren Ereignissen rechnen, die in Betriebsunterbrechungen, -ausfällen und Produktivitätsstopps ihrer Mitarbeiter resultieren können – sei es durch Naturkatastrophen oder eine Downtime bei modernen Telekommunikationstechnologien. Für Unternehmen heißt das: Vorsicht vor Nachsicht walten lassen. Doch wie bereiten sie sich am besten auf das Unvorhersehbare vor? Der Fachartikel gibt darauf eine Antwort.

Ein detaillierter Plan für Business Continuity sollte schon vor dem Ernstfall in der Schublade stecken.

So paradox es klingt: Während eines Ausfalls muss und kann der Betrieb weiterlaufen. Mithilfe eines Business-Continuity-Plans können sich Unternehmen auf Maßnahmen konzentrieren, durch die sich die Auswirkungen einer Betriebsunterbrechung auf ein Minimum herunterschrauben oder gar verhindern lassen.



Doch bevor IT-Verantwortliche diesen Plan aufstellen und im Ernstfall auch erfolgreich durchsetzen können, müssen sie vorab einige Voraussetzungen erfüllen [1] und Arbeit investieren.