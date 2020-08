Vorschau September 2020: Webdienste und -server

Ein Internetauftritt ist für Firmen heute eine Selbstverständlichkeit, doch gilt es beim Betrieb der entsprechenden Server einiges zu beachten. Im September beleuchtet IT-Administrator deshalb das Schwerpunktthema "Webdienste und -server". Darin lesen Sie unter anderem, wie Sie Webapplikationen sinnvoll überwachen und welche Open-Source-Managementtools sich für die Administration anbieten. Außerdem zeigen wir, wie Sie NGINX richtig betreiben und Microsoft IIS absichern. In den Produkttests werfen wir nicht zuletzt einen Blick auf den LiteSpeed Web Server, der seinem Namen alle Ehre macht.



Die Administration von Webdiensten und -servern steht im Fokus der September-Ausgabe.

Die meisten Onlinedienste konsumieren Nutzer heute in Form von Webapplikationen. Lange Ladezeiten oder gar Ausfälle sind dabei unerwünscht. Doch wie überwachen Sie als der Admin Webanwendungen sinnvoll, besonders wenn diese auf Microservice-Architekturen basieren? In der September-Ausgabe geben wir einen Überblick über konventionelle Formen des Monitorings sowie aktuelle Ansätze.



Webserver hosten derweil heutzutage unternehmenskritische Applikationen und Services. Dennoch muss der Administrator nicht unbedingt tief in die Taschen des IT-Budgets greifen, um Webserver und deren Infrastruktur professionell zu verwalten. Vielmehr bieten sich in diesem Umfeld gleich eine ganze Reihe von freien Werkzeugen, die ihren kommerziellen Gegenübern das Wasser reichen können. Welches Tool dann am Ende das Rennen macht, hängt nicht zuletzt von den Aufgaben des Webservers ab, wie Sie im September-Heft lesen.



Abonnenten erhalten die Ausgabe am 31. August. Ab dem 3. September finden Sie die Ausgabe am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.