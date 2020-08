Multicloud auf dem Vormarsch

IDC hat in Deutschland IT- und Fachentscheider aus 200 Organisationen mit mehr als 100 Mitarbeitern befragt, um detaillierte Einblicke in die aktuellen Umsetzungspläne, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in puncto Cloud zu erhalten. Gemessen an der aktuellen Befragung setzen immer mehr Unternehmen auf Multicloud-Umgebungen.

Laut der IDC-Studie hat die Mehrzahl der Unternehmen eine klare Cloudstrategie.

Nie war die Cloud so prominent wie heute. Fast jeder Workload lässt sich in die Datenwolke verschieben oder von dort beziehen. Laut einer aktuellen IDC-Studie [1] befinden sich 46 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland in einer fortgeschrittenen Phase ihrer Cloudumsetzung, während 27 Prozent hybride Ansätze in produktiven Szenarien bestätigen. 87 Prozent der Befragten nutzen mehrere Cloudressourcen, deren übergreifendes Management dabei nur teilweise sichtbar ist.



IDC beobachtet, dass die Entwicklung unaufhaltsam in Richtung Multicloud geht. Immer mehr Unternehmen nutzen unterschiedliche Cloudtypen beziehungsweise die Services verschiedener Anbieter. Das soll unter anderem Vorteile bieten wie verbesserte Ausfallsicherheit und mehr Individualisierbarkeit. 87 Prozent der Befragten geben an, Multicloud-Umgebungen zu betreiben oder deren Betrieb zu planen. Es stehe damit außer Frage, dass sich die Multiwolke zum dominierenden Modell entwickeln wird und jedes Unternehmen gut beraten ist, sich das entsprechende Know-how über das Management aufzubauen.



Weiterhin hat die Hybrid Cloud in den vergangenen zwei Jahren rasch Einzug in Unternehmen in Deutschland gefunden. Sie soll eine Umgebung bieten, um regulatorische Anforderungen mit der Private Cloud zu erfüllen und gleichzeitig von der Flexibilität und Skalierbarkeit der Public Cloud zu profitieren. Diese Vorteile haben laut der IDC-Studie bereits mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen überzeugt. Die hybride Datenwolke werde somit zu einem festen, produktiven Bestandteil vieler IT-Umgebungen und zudem ein integraler Bestandteil vieler Multi-Cloud-Strategien.