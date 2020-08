Datenrettung via Kommandozeile

Laut Untersuchungen der Firma Sonatype gab es in den letzten Monaten einen hohen Anstieg an Supply-Chain-Angriffen auf Open-Source-Softwareprojekte. Dem Bericht zufolge wurde in der Zeit zwischen Juli 2019 und Mai 2020 eine Anzahl von 929 Attacken verzeichnet. Im Vergleich dazu soll es in den vier Jahren zwischen Februar 2015 und Juni 2019 nur 216 solcher Angriffe gegeben haben. [ mehr