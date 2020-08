Download der Woche: Buster

Auch wenn Captcha-Bilder generell eine nützliche Sicherheitsfunktion bieten, können sie das schnelle Surfen im Netz behindern. Mit dem kostenfreien Browser-Add-on "Buster" schaffen Sie Abhilfe. Das Tool nutzt eine Spracherkennungs-Funktion, um die Captchas automatisch für Sie zu lösen und ist für Chrome, Firefox und Microsoft Edge verfügbar.

Durch Klicken auf das Symbol am unteren Rand fügt das Add-on "Buster" die Antwort automatisch ein.

Das Browser-Add-on "Buster" [1] nutzt statt dem Bild die Audiodatei für die Verifizierung. Sobald ein Bild lädt, erscheint ein kleines Icon am unteren Rand, das Sie nur noch anklicken müssen. Das Tool verwendet eine Spracherkennungsfunktion, um die Audiodatei in Text umzuwandeln und trägt das Ganze in das Antwortfeld ein. Somit lässt sich der Verifizierungsprozess um einiges beschleunigen.