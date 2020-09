Download der Woche: Authy

Für das sichere Anmelden bei Benutzerkonten ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung mittlerweile unabdingbar. Es gibt bereits einige Apps, um das Verfahren vom Smartphone aus zu nutzen. Damit Sie auch am Computer stets Ihre 2FA-Codes griffbereit haben, steht mit "Authy" ein kostenfreies Tool für Windows, macOS und Linux bereit, das aber auch als App verfügbar ist.

Um ein Konto bei "Authy" zu registrieren, stellt das Tool eine PIN bereit.

Das Hinzufügen eines neuen Kontos für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) geht bei "Authy" recht flott. Über das Pluszeichen am oberen Rand in der Oberfläche legen Sie einen neuen Authenticator-Account (zum Beispiel Facebook oder Gmail) an. Zunächst fragt das Programm nach dem Code, den Ihnen der Authenticator anzeigt. Diesen tragen Sie im Feld ein und erhalten dann eine PIN, die Sie bei der gewählten Plattform angeben. Damit ist das Setup erledigt.



Für jedes Login mit 2FA generiert Authy nun ein OTP (One-Time Password). Eine besondere Funktion finden Sie in den Kontoeinstellungen. Hier können Sie ein Backup der hinterlegten Authenticator-Accounts erstellen, um selbst bei Verlust des Laptops oder Smartphones Zugriff auf Ihre 2FA-Codes zu haben.