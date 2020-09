Im Test: LiteSpeed Enterprise Webserver

Apache steht mit an der Spitze der am meisten verwendeten Webserver. Die kostenlose, aber mittlerweile etwas angestaubte Open-Source-Software bekam in den vergangenen Jahren allerdings Konkurrenz durch vielversprechende Alternativen. Inwieweit sich LiteSpeed in die Riege der künftigen Webserver einreiht, haben wir getestet. Flott zeigt sich die Software allemal.

Das Dashboard der Administrationsseite von LiteSpeed zeigt auf den ersten Blick mögliche Fehler an.

Wer heute unter Linux von einem Webserver spricht, hat im Regelfall einen LAMP (Linux, Apache, MySQL und PHP) im Sinn. Apache steht bis heute mit an der Spitze, was die Installationszahlen angeht, doch vermissen viele Administratoren Innovationen. 2002 gründete ein Team von Ingenieuren LiteSpeed Technologies und entwickelt seitdem den gleichnamigen Webserver LiteSpeed [1].



Das Ziel der Entwicklung war und ist es, einen schlanken und vor allem schnellen Webserver zu haben, der sowohl einfache Webseiten bis hin zu großen Instanzen zuverlässig verarbeitet und bereitstellt. Mit genau dieser Aussage wirbt der Hersteller auch. Denn eines der Hauptmerkmale soll sein, dass LiteSpeed Webseiten effizienter bereitstellt und auch DDoS-Attacken wesentlich besser verarbeitet, als Apache2.