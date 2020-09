Cloud Foundry Foundation lädt zum virtuellen Summit ein

Der Cloud Foundry Summit Europe wird in diesem Jahr virtuell stattfinden. Am 21. und 22. Oktober 2020 will die veranstaltende Foundation vor allem die Zusammenarbeit zwischen Plattformentwicklern und -nutzern fördern sowie den Gemeinschaftssinn neuer Nutzer stärken.

Auch der Cloud Foundry Summit Europe [1] verwandelt sich aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie in diesem Jahr in ein virtuelles Format. Am 21. und 22. Oktober soll die Online-Veranstaltung jeweils nachmittags (mitteleuropäischer Zeit) mit mehreren Tracks aufwarten. Dabei will der "Contributor"-Track Neuigkeiten plus Projekt-Updates präsentieren und Roadmap-Diskussionen entfachen während der "Developer"-Track Endbenutzer-Storys sowie Demos vorstellt. Schließlich führt ein "New to Cloud Foundry"-Track beispielsweise in die Architektur der PaaS-Software ein, die eine Plattform zur Implementierung von Cloudanwendungen in verschiedenen Programmiersprachen und Frameworks wie Java, Grails, Play, Spring, Ruby und Node.js offeriert.



Darüber hinaus plant die Cloud Foundry Foundation beispielsweise Kurzdemos ein und wird sich in einem "Diversity Luncheon" ganz den Themen Gleichheit und Inklusivität widmen. Weitere Programmpunkte sind praktische Übungen, die Verleihung der Community Awards sowie ein spezieller "New Summit Attendee AMA". Eingeplant ist ebenfalls ein virtueller Bereich mit von Herstellern gesponserten digitalen Ständen, die von den Teilnehmern erkundet werden können. Derweil sollen themenbezogene Pausen und ein Spieleabend für Entspannung sorgen.



Wie die Cloud Foundry Foundation betont, ist der Call for Papers [2] für den Summit ab sofort und bis einschließlich 10. September geöffnet. Bewerbungen für ein Diversity-Stipendium [3] werden bis 9. Oktober entgegengenommen. Die reguläre Teilnahmegebühr für den Cloud Foundry Virtual Summit beträgt 40 Euro.