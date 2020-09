Download der Woche: FileActivityWatch

Um stets den Überblick zu behalten, welche Prozesse auf dem Rechner laufen, bietet sich das Tool "FileActivityWatch" an. Das Diagnosewerkzeug erfasst jeden Zugriff auf eine Datei in einer fortlaufenden Liste und zeigt dabei die Bytes der Lese- und Schreibezugriffe an. Dabei werden nicht nur der Pfad und Dateiname, sondern auch die Prozess-ID geloggt.

Die Software "FileActivityWatch" zeigt Details zu Dateizugriffen.

Neben einem Einblick in die Menge der geschriebenen Daten, erhalten Sie mit "FileActivityWatch" [1] einen Überblick der Anzahl an Lese- und Schreibeoperationen. Der Zeitstempel zeigt Ihnen darüber hinaus, wann die letzte Aktion erfolgt ist. Dabei zeigen verschiedene Farben die aktuelle Aktivität an. Das schlanke Programm lässt sich mit zahlreichen Parametern auch über die Kommandozeile steuern. Somit können Sie beispielsweise Operationen nur für eine bestimmte Zeit überwachen.