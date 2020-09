Neue Features für VNClagoon LIVE

VNC vergrößert den Funktionsumfang seiner kostenlos beziehungsweise günstig erhältlichen Kommunikationsplattform VNClagoon LIVE: VNCteamwork und VNCgroupware sollen den Anwendern neue Kommunikations- wie Kollaborationsmöglichkeiten an die Hand geben.

Privatbenutzer können die Kommunikationsplattform "VNClagoon LIVE" derzeit kostenlos nutzen.

Kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie stellte VNC seine Kommunikationsplattform VNClagoon LIVE wesentlich günstiger bereit: Während sie Einzelnutzer seitdem gratis nutzen dürfen, sollen Unternehmen und Organisationen lediglich einen Selbstkostenpreis berappen müssen und erhalten dafür auch Zusatzfunktionen. Nun erweitert der Schweizer Entwickler von Open-Source-basierten Unternehmensanwendungen seine Produktsuite um neue Kommunikations- und Kollaborationspakete.



So integriert VNClagoon neu VNCteamwork mit dem Planungs-Tool VNCtask, mit dem sich Aufgaben, Tasks und To-Dos einfach verwalten lassen sollen. Unternehmenskunden können daneben auch optional auf die Projektmanagementsoftware VNCproject zurückgreifen, die Tools wie Meta Roadmap Planning (MRP) und Agile Boards offeriert. Dank ihnen lasse sich der Projektfortschritt, kritische Abweichungen, Ressourcenbudgets, aber auch die Belastungen jedes einzelnen Team-Mitglieds jederzeit kontrollieren und nachsteuern.



Das ebenfalls neue VNCgroupware bietet die Funktionspakete VNCmail, VNCcontacts und VNCcalendar. Wie ihr Name andeutet, eröffnen sie umfassende E-Mail-Features sowie Kalender- und Kontakt- und Adressmanagement-Funktionen. Zusätzlich können Anwender Dateien und Attachments im VNCmail-Briefkasten speichern und sie so jederzeit auch mobil verfügbar machen. VNCteamwork und VNCgroupware ergänzen damit den Web-Messenger VNCmeet für die Echtzeit-Kommunikation mit Einzel- und Gruppenchats sowie für Sprachnachrichten. Zudem ermöglicht VNCmeet Video- und Audiokonferenzen, Bildschirmfreigaben und die gemeinsame Arbeit an Textdokumenten.



Alle drei Module von VNClagoon sind als Web-Client wie auch als Desktop-Client für Linux, macOS und Windows verfügbar. Zudem sind sie auch als App für Android und iOS erhältlich. Registrierungsmöglichkeiten für VNClagoon LIVE finden sich neben weiteren Informationen unter [1] auf einer eigenen VNClagoon-Website.