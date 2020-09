Schnelle Suche mit Kriterien

Die weiter wachsenden Datenberge erschweren die gezielte Suche nach Dateien. Als Alternative zu den nicht immer ausreichenden Bordmitteln lohnt sich ein Blick auf das kostenfreie Tool "Agent Ransack". Das Programm durchsucht Ihren Rechner effektiv anhand von verschiedenen Kriterien und ist eine abgespeckte Version der Profi-Software FileLocatorPro, die dennoch alle notwendigen Funktionen integriert.

Die Software "Agent Ransack" benutzt Boolean-Abfragen, um Dateien gezielt zu finden.

Durch die Ergänzung von sogenannten Boolean-Abfragen mit AND, OR und NOT finden Sie mit "Agent Ransack" [1] auch Dateien und Ordner, die andere Suchprogramme teilweise übersehen. Weiterhin lassen sich oft verwendete Suchkriterien speichern und bei Bedarf einfach wieder laden. Abschließend können Sie noch die Suchergebnisse als Datei abspeichern und auf Wunsch auch ausdrucken.