Vorschau Oktober 2020: Berechtigungs- und Identitätsmanagement

Nicht erst durch die Corona-Krise sahen sich viele Firmen damit konfrontiert, dass sich Mitarbeiter von unterschiedlichen Geräten und verschiedensten Lokationen aus anmelden. Daher sind hier neue Konzepte für das Berechtigungs- und Identitätsmanagement gefragt, die einerseits die Sicherheit erhöhen und andererseits Nutzern die nötige Flexibilität geben. Im Oktober-Heft zeigen wir, wie Zero-Trust-Strategien vom Identity- und Access-Management profitieren und was die quelloffene Software OpenIAM zu bieten hat. Auch erfahren Sie, wie Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit FIDO2 und Single-Sign-on mit VMware Workspace One einrichten.

Das Berechtigungs- und Identitätsmanagement steht im Fokus der Oktober-Ausgabe.

Zero Trust ist neben Cloud First und der Arbeit im Home Office wohl das Schlagwort, das IT-Verantwortliche in Unternehmen – abgesehen vom Kostendruck – derzeit wohl am meisten umtreibt. Dabei hängen alle drei Themen unmittelbar zusammen, da es um die Veränderung der Art und Weise geht, wie IT heute und in Zukunft betrieben wird. Welche Rolle das Identitäts- und Access-Management, kurz IAM, dabei spielt, beleuchten wir in der Oktober-Ausgabe.



IAM spielt dabei in vielen Unternehmen eine zentrale Rolle. Denn in modernen IT-Infrastrukturen mit lokalen Ressourcen, zahlreichen Anwendungen und Clouddiensten, verursacht die händische Benutzerverwaltung einen erheblichen Aufwand und ist zudem fehleranfällig. In diesem Umfeld existieren neben einer Vielzahl kommerzieller Angebote seit geraumer Zeit auch diverse Open-Source-Werkzeuge wie OpenIAM. Wir zeigen daher auch, wie OpenIAM die zentrale Benutzerverwaltung umsetzt.



