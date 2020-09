Retro-Konsole zum kleinen Preis

Viele nicht mehr ganz junge Admins sind noch in der Zeit von Videogames der 80er- und 90er-Jahre aufgewachsen. Wer eine Reise in die Vergangenheit unternehmen will, sollte sich das nette Gadget der MGT-Spielekonsole näher ansehen. Der Retro-Videocontroller arbeitet auf Basis von 16-Bit-Technologie und bringt Games alter Machart zurück. Sie müssen das Zubehör lediglich per AV-Kabel mit dem Fernseher verbinden und schon kann es losgehen.

Einen Fernseher vorausgesetzt, bringt die MGT-Spielekonsole viel Retro-Spaß zum kleinen Preis.

Praktisch bei der MGT-Spielekonsole ist die Tatsache, dass die geringen Maße des kleinen Spielecomputers beinahe erlauben, das Gadget in die Hosentasche wandern zu lassen. Die Bibliothek umfasst mit 240 integrierten 16-Bit-Spielen genügend Schieß-, Arcade-, Puzzle- und sportbasierte Games, angelehnt an Klassiker der Videospiel-Geschichte. Die Bedienung ist ebenfalls altmodisch mit vier Tasten und einem Mini-Joystick. Und das Beste: Der Spaß kostet nur etwas mehr als 12 Euro.