Sensible Zugriffsschlüssel öffentlich im Netz

Digital Shadows hat untersucht, in welchem Ausmaß firmeninterne Zugriffsschlüssel im Rahmen der Softwareentwicklung unbeabsichtigt auf Kollaborationsplattformen und Code-Hostern veröffentlicht werden. Über einen Zeitraum von 30 Tagen scannten die Analysten mehr als 150 Millionen Entitäten auf GitHub, GitLab und Pastebin und stießen dabei auf fast 800.000 exponierte Zugriffsschlüssel.

Datenbanken sind am meisten durch ungeschützte Zugriffsschlüssel gefährdet.

Zugriffsschlüssel ermöglichen die Systemauthentifizierung gegenüber Dritt- oder internen Systemen und erlauben dem Anwender häufig erweiterte Berechtigungen. Daher stehen diese Zugangsdaten in der Regel unter besonderem Schutz und werden nur unter Auflagen mit Dritten geteilt (Shared Secrets).



Fehlende Sicherheitspraktiken und Nachlässigkeiten auf der Seite von Entwicklern, Anwendern und Auftragnehmern führen laut Digital Shadows [1] immer wieder dazu, dass mit der Kennzeichnung "öffentlich" selbst hochsensible Daten auf Repositories und Plattformen landen. Das versehentliche Teilen dieser Daten kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, wenn Angreifer sich unbefugt Zugang zu geschäftskritischen Systemen verschaffen.



Nach Digital Shadows lassen sich die gefundenen Zugriffsschlüssel in

folgende Kategorien einordnen:



Datenbanken

Mehr als 40 Prozent der Access Keys ermöglichen den Zugang zu unternehmenseigenen

Datenbanksystemen, darunter IBM DB2, Microsoft SQL Server, MongoDB, MySQL,

Oracle DB, PostgreSQL, RabbitMQ und Redis. Insgesamt entdeckten die

Analysten 129.550 Zugangsdaten, wobei Redis (37,2 Prozent), MySQL (23,8 Prozent) und

MongoDB (19,3 Prozent) am häufigsten betroffen sind.



Cloudanbieter

Rund 38 Prozent der Zugriffsschlüssel verweisen auf Unternehmenskonten bei

Cloudanbietern. Die meisten exponierten Anmeldedaten finden sich demnach

bei Google (56,5 Prozent), gefolgt von Microsoft Azure Storage (22,7 Prozent) und Azure

SAS (12,4 Prozent). Auf den Marktführer Amazon Web Services entfallen hingegen nur

8,3 Prozent der exponierten Zugriffsschlüssel.



Onlineservices

11 Prozent der Daten betreffen Onlinedienste, darunter Kollaborationsplattformen

wie Slack und Zahlungssysteme wie Stripe. Beunruhigend ist auch die große

Zahl an exponierten Google OAuth IDs (95 Prozent der genannten 11 Prozent). Sie lassen sich nutzen, um von Anwendern die Erlaubnis zu erhalten, Dateien im Filehosting-Dienst Google Drive zu speichern.