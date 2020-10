Im Test: FirstWare DynamicGroup 2020

Das Windows-AD knüpft Berechtigungen ausschließlich an Gruppen. Die Rechtevergabe im Dateisystem anhand der Organisationseinheiten ist dem Betriebssystem unbekannt, obwohl dies eine sehr hilfreiche Funktion darstellen würde. FirstWare DynamicGroup automatisiert die Verwaltung von Gruppen im Active Directory und sortiert Benutzer dynamisch basierend auf OUs sowie Attributen in Gruppen ein. IT-Administrator hat das Tool getestet und war von seiner Flexibilität begeistert.

Der DynamicGroup-Dienst aktualisiert dynamische Gruppen zu festgesetzten Zeitpunkten oder in fortlaufenden Intervallen.

Der deutsche Anbieter FirstAttribute existiert seit 2001 und damit ungefähr so lange wie Microsofts Verzeichnisdienst Active Directory (AD). Wie es der Firmenname bereits andeutet, hat sich das Unternehmen auf Consulting und Software rund um Verzeichnisdienste und Identitätsmanagement, insbesondere das AD, spezialisiert. Ein Ergebnis dieser Tätigkeit ist das Werkzeug DynamicGroup, das FirstAttribute zusammen mit weiteren Softwareprodukten unter dem Label FirstWare anbietet.



In umserem Test [1] hat es sich als einfach zu bedienendes und dennoch sehr mächtiges Werkzeug entpuppt, das Administratoren die Arbeit mit dem Active Directory signifikant erleichtert. Die Software automatisiert die Zuordnung von Benutzern zu Gruppen und erspart so manuellen Aufwand. Besonders gefällt dabei, dass DynamicGroup gänzlich ohne Datenbank oder Konfigurationsdateien auskommt. Die Einstellungen der Gruppen liegen komplett im AD.