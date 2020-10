Flexibler Bildschirm

Viele IT-Profis arbeiten mit zwei Bildschirmen. Allerdings sind mittlerweile wesentlich flexiblere Produkte am Markt zu haben. So bietet sich zum Beispiel ein zusätzlicher Bildschirm mit Touchfunktion an. Mit dem enthaltenen HDMI- und USB-Typ-C-Anschluss lassen sich sowohl Laptops oder MacBooks als auch Smartphones anschließen. Dank Full HD und Stereo-Lautsprechern kommt dabei auch der Spielspaß nicht zu kurz.

Ein flexibler Touchscreen für den PC kann eine praktische Alternative zu herkömmlichen Bildschirmen sein.

Durch den Akku und seine schlanken Maße eignet sich der Monitor [1] auch für mobile Angestellte auf Reisen. Mithilfe des Metallrahmens samt ausklappbarem Standfuß und frei einstellbarem Winkel wirkt das Gerät robust sowie leicht aufstellbar. Weiterhin wird im DeX-Modus eine Multi-Touch-Gestensteuerung für eine Eingabe mit bis zu zehn Fingern gleichzeitig möglich. Dieser Monitor ist damit in jedem Fall einen Blick wert.