Ordnung auf dem Desktop

Im Idealfall öffnen sich Programmfenster immer am gleichen Platz und in der richtigen Größe auf dem Desktop. Manchmal ist das jedoch nicht der Fall, daher lohnt sich ein Blick auf die Software "WindowManager". Sie weist den Programmfenstern einen festen Ort zu, damit diese beim erneuten Öffnen unverändert auf dem Bildschirm erscheinen.

Im "WindowManager" gespeicherte Anwendungen öffnen sich immer am gleichen Platz auf dem Desktop.

Die Funktion "All Windows" im Menü importiert alle gerade geöffneten Anwendungen in den "WindowManager" [1]. Einzelne Fenster wählen Sie mit der Option "List..." aus oder Sie verwenden "Pick!" und klicken einfach mit der Maus auf die Anwendung. Anschließend können Sie diese in verschiedene Gruppen sortieren. Nachdem Sie eine Anwendung importiert haben, erscheint sie fortan beim Öffnen in der gewünschten Position und Größe auf dem Desktop.