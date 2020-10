URL schneller kopieren

Bereitet das Öffnen einer Webseite Probleme, kann es helfen, die Seite in einem anderen Browser aufzurufen. Sie müssen den Link jedoch nicht umständlich kopieren und im anderen Browser einfügen. Mit einem einfachen Trick geht es fast von alleine.

Um die URL schnell in einem anderen Browser zu öffnen, ist es möglich, das Tab herüberzuziehen.

Nachdem Sie beide Browser geöffnet haben, klicken Sie mit der Maus auf das Schloss-Icon in der Adresszeile und ziehen es in den Tab-Bereich des anderen Browsers. Sobald sich der Mauszeiger in einen kleinen Pfeil verwandelt, können Sie die Taste loslassen und die entsprechende Webseite öffnet sich direkt. Das zeitaufwendige Kopieren und Einsetzen der URL entfällt damit.