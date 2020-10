PostgreSQL 13 veröffentlicht

Die Open-Source-SQL-Datenbank ist in einer neuen Version erschienen: PostgreSQL 13 kommt vor allem mit neuen Features, die die Performance verbessern sollen. Die Datenbank ist nun auch in der Lage, im B-Baum-Index duplizierte Daten zu identifizieren und zu eliminieren. Dies reduziere den Gesamtspeicherplatz für diesen standardmäßig verwendeten Datenbank-Index und soll Abfragen generell beschleunigen.

PostgreSQL 13 enthält einige Neuerungen, die verbesserte Performance versprechen.

Weiterhin verwendet PostgreSQL 13 für Abfragen nun eine inkrementelle Sortierung. Die Datenbank greift für die aktuelle Query auf die Sortierung der Daten in einem früheren Schritt zurück und will so deren Geschwindigkeit erhöhen. Darüber hinaus kann die Datenbank via "CREATE STATISTICS" erweiterte Statistiken nutzen und dadurch Abfragen mit OR-Formulierungen oder IN/ANY-Suchen über Listen optimieren.



Neben Neuerungen vor allem für Entwickler richten sich andere in erster Linie an Administratoren, wie die Verbesserungen an der von Admins oft genutzten "VACUUM"-Funktion. Diese gibt durch ungenutzte Tulpel überflüssig gewordene Speicherbereiche zur Wiederverwendung frei und kann jetzt zwei Vacuum-Prozesse ("Index-VACUUM" und "INDEX-CLEANUP") parallel ausführen. Nicht zuletzt lassen sich nun auch Replication Slots mit einer maximalen Anzahl an WAL-Segmenten belegen und so ausgehendem Speicherplatz auf einer Primär-Datenbank ein Riegel vorschieben.



Eine detaillierte Auflistung der Neuerungen von PostgreSQL 13 liefern die Release Notes [1], während die neue Version der Datenbank über die Downloadseite [2] des Projekts herunterladbar ist.