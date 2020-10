Vorschau November 2020: Server- und Storage-Virtualisierung

Virtualisierung ist aus der IT nicht mehr wegzudenken. In der November-Ausgabe des IT-Administrator dreht sich der Schwerpunkt um das Thema "Server- und Storage-Virtualisierung". Darin erfahren Sie, wie sich die Virtualisierungstechnologie entwickelt hat, welche Varianten es im Bereich Server und Speicher gibt und wie es in Zukunft weitergehen könnte. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die Unterschiede zu Containern und befassen uns mit Software-defined Storage und hyperkonvergente Systemen. In den Tests werfen wir unter anderem einen Blick auf das Private-Cloud-Angebot von IONOS.

Die Server- und Storage-Virtualisierung steht im Fokus der November-Ausgabe.

Kommen Server oder Workloads zum Einsatz, die ununterbrochen zur Verfügung stehen müssen und bei denen die Wiederherstellung in kürzester Zeit ohne Datenverlust notwendig ist, gehört Continuous Data Protection zu den wichtigen Bestandteilen bei der Datensicherung. Doch für die passende Sicherungsstrategie gilt es, die unterschiedlichen CDP-Ansätze und deren Umsetzung in den Hypervisoren und Backupwerkzeugen zu kennen. Wir zeigen im November-Heft, wie Sie Ihre virtuellen Maschinen richtig sichern.



Aktuelle Entwicklungen wie Computational Storage oder Storage Class Memory als künftige Hochleistungsspeicher erhalten derweil viel Aufmerksamkeit. Trotzdem ist es noch immer wichtig zu verstehen, ob und inwieweit Block- und Dateispeicher, SAN, NAS, Objektspeicher oder globale, geclusterte Filesysteme auch weiterhin eine Basis zur Entwicklung neuer Technologien darstellen – gerade um mögliche Implikationen für die eigene IT-Umgebung korrekt abschätzen zu können. Dies ist ebenfalls ein Thema im November.



