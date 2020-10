Konischer Bluetooth-Lautsprecher

Wenn Sie viel Wert auf Design und besonderes Material legen, lohnt sich ein Blick auf den Bluetooth-Lautsprecher "Mini Halo One". Dieser ist konisch geformt, was nicht nur ungewöhnlich aussieht, sondern auch äußerst gut klingt. Das Gadget bringt kompakte Maße mit und findet somit schnell einen Platz auf dem Schreibtisch.

Der "Mini Halo One" schaut nicht nur stylisch aus, sondern klingt auch gut.

Der Lautsprecher "Mini Halo One" [1] lässt sich über einen Berührungssensor steuern und sorgt mit 2 x 5 Watt für einen vollen Klang. Mit einer Größe von 14,5 x 9 x 16 cm ist das Gadget handlich und steht mit einem Gewicht von 500 Gramm dennoch stabil auf dem Tisch. Die Bluetooth-Box ist in Schwarz, Weiß oder Holzfarben erhältlich. Für stolze 70 Euro kommen Sie in den Musikgenuss.