Sanfter Klang und warme Ohren

Weit im Herbst angekommen, sollten Sie Ausschau nach der passenden Kopfbedeckung für den Winter halten. Für alle, die ihre Ohren warmhalten möchten und gleichzeitig gerne Musik hören, ist die Beanie-Schildmütze mit integriertem Stereo-Headset eine gute Investition.

Praktische Beanie-Schildmütze: Musikhören, Telefonieren und Kälteschutz in einem.

Statt Ohrstöpsel zu tragen, die oftmals unangenehm unter der Mütze sitzen, sind bei der Beanie-Schildmütze [1] die Lautsprecher sorgfältig in den Stoff eingearbeitet. Sämtliche Funktionen lassen sich über das Bedien-Panel am Mützensaum einhändig steuern. Das im Lieferumfang enthaltene Kabel lädt den integrierten Akku in 90 Minuten auf. Die Musikübertragung erfolgt via Bluetooth. Mit knapp 25 Euro sind Sie dabei.