Vorschau Dezember 2020: Applikationsmanagement

Im produktiven Betrieb ist es entscheidend, dass die IT-Abteilung die geschäftskritischen Applikationen sicher und effizient verwaltet. Angesichts der sich verbreitenden verteilten Infrastrukturen verkompliziert sich der reibungslose Betrieb jedoch zunehmend. Im Dezember befasst sich IT-Administrator daher mit dem Schwerpunkt "Applikationsmanagement". Darin zeigen wir unter anderem Technologien auf, mit denen Sie die Komplexität in Sachen Anwendungen in den Griff bekommen. Auch erfahren Sie, wie Sie die Angriffsfläche dank Windows Defender Exploit Guard reduzieren und Windows-Images richtig verwalten. In den Tests beweist unter anderem der ManageEngine Applications Manager sein Können.

Das Applikationsmanagement steht im Fokus der Dezember-Ausgabe.

Applikationen, nicht Hardware, sind das Herz der betrieblichen IT. Deshalb ist es wichtig, ihre Leistung zu überwachen, zu optimieren und Störungen schnell zu beseitigen. Dazu dient Application Performance Management, eine stark diversifizierte Disziplin des Software- und Infrastrukturmanagements. Wir geben in der Dezember-Ausgabe einen Technologie- und Marktüberblick und zeigen, auf was Sie bei der Auswahl eines APM-Tools achten sollten.



Microsoft gibt Administratoren derweil seit einigen Jahren Administratoren Werkzeuge an die Hand, um Angriffe gegen Windows-Systeme zu verhindern. Der mit Windows Vista eingeführte "Attack Surface Analyzer" wurde in Windows 10 durch die "Attack Surface Reduction" abgelöst. In einem Beitrag im Dezember beleuchten wir die möglichen Schutzmechanismen und zeigen, wie Sie diese effektiv einsetzen.



