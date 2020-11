Raspberry Pi als Desktop-PC

Die Raspberry-Pi-Foundation präsentiert ihren Einplatinencomputer in gebrauchsfertiger Hardware: Der Raspberry Pi 400 kommt als kompaktes Keyboard, in dessem Inneren ein Raspberry 4 wirkt. In der Basisversion soll der Rechner rund 70 US-Dollar kosten.

Den Raspberry Pi 400 gibt es auch als Starter-Kit mit Handbuch und vorinstalliertem OS.

Wie die Raspberry-Pi-Foundation betont [1], ist Version 4 ihres kultigen Einplatinencomputers, die im Juni 2019 erschienen war, rund 40-mal performanter als das Ursprungsmodell. Nun hat sich die Organisation darüber hinaus um einen nutzerfreudlicheren Formfaktor bemüht. Dafür hat sie den Raspberry Pi 4 in eine kompakte Tastatur verbaut und lässt ihn lediglich mit noch einem Netzteil, einem Monitorkabel und optional einer Maus auskommen.



Als reiner Computer soll der Raspberry Pi 400 70 US-Dollar kosten und als Kit (inklusive offizieller USB-Maus und USB-C-Netzteil sowie SD-Karte mit vorinstalliertem Raspberry-Pi-OS, Mikro-HDMI-auf-HDMI-Kabel und dem Einführungsbuch "The Official Raspberry Pi Beginner’s Guide") 100 US-Dollar. Dabei will die Foundation zunächst neben einem US- sowie britisch-englischen und deutschen auch ein französisches, italienisches und spanisches Tastatur-Layouts unterstützen; weitere Sprachversionen will sie sukzessive ergänzen.



In Großbritannien, den USA und Frankreich ist der Raspberry Pi 400 bereits über autorisierte Reseller erhältlich, Deutschland, Italien und Spanien sollen in Kürze folgen.