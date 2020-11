Augenschutz vorm Monitor

Nicht nur Admins verbringen in der Regel zu viel Zeit vor dem Computer. Auch Anwender im Unternehmen oder im Home Office sind davor nicht gefeit. Nachdem Bildschirme mit LED-Beleuchtung einen hohen Anteil an für Augen belastendem Blaulicht abgeben, sollten Sie sich zumindest in den letzten Stunden des Arbeitstags davor schützen. Die Zenkuru-Brille ohne Sehstärke mit Blaufilter hilft dabei.

Schutz gegen problematisches Monitor-Blaulicht verspricht die Zenkuru-Brille.

Mit der Zenkuru-Brille [1] sollten juckende Augen, Kopfschmerzen und Fokus-Probleme der Vergangenheit angehören. Das Gadget verringert das blaue Licht von Bildschirmen im Bereich von 320 bis 500 Nanometern laut Herstellerangaben um 24 Prozent. Das Unisex-Modell in Erwachsenengröße sollte jeder Frau und jedem Mann einigermaßen passen. Die Brille wiegt 26 Gramm und ist aus Polycarbonat gefertigt. Mit einem Putztuch sowie dem weichen Etui macht sich der Augenschutz für knapp 20 Euro am Arbeitsplatz nützlich.