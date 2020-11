VoIP-Daten im Visier von Hackern

Die Sicherheitsforscher von Check Point beobachten, dass Telefonate über das Voice over Internet Protocol (VoIP) mithilfe von Diensten wie Asterisk vermehrt ins Fadenkreuz geraten. Die Cyberkriminellen nutzen einen Exploit, um sich unrechtmäßigen Zugang zu den Telefonaten zu verschaffen und generieren aus den abgezweigten Daten Gewinn.

Check Points Threat Intelligence Engine, die Threat Cloud, zeigt, dass bisher rund 52 Unternehmen in Deutschland zum Ziel eines solchen Angriffes wurden. Ist so eine Attacke erfolgreich, nutzen die Kriminellen den gestohlenen Zugang beispielsweise dafür, kostenpflichtige Nummern in ihrem eigenen Besitz über diese Zugänge anzurufen, um so Geld abzuzweigen – auf Kosten ihrer Opfer.





Ebenfalls beliebt ist der Verkauf des gefundenen Einfallstores, um Anrufe mithören zu können, oder gleich die Hehlerei aller gesammelten Daten. Check Point war in der Lage, einem der Übeltäter auf die Schliche zu kommen. Der Hacker hinterließ eine Visitenkarte mit dem Namen "inje3t0r3-seraj", was eine Variation seines Namens zu sein scheint.





Weitere Untersuchungen führten schließlich zu mehreren privaten Facebook-Gruppen, die sich mit VoIP und insbesondere mit der Ausnutzung von SIP-Servern befassen. Die Gruppe "voip__sip__inje3t0r3_seraj" ist die aktivste und teilt sich ihre Administratoren mit verschiedenen relevanten Gruppen, einschließlich eines Admins namens "injctor-seraj-rean".





Den kompletten Bericht über die VoIP-Attacken, welche Länder noch stark betroffen waren, und wie sich Unternehmen dagegen am besten schützen können, hat Check Point unter [1] ins Internet gestellt.