Feuer machen mit der Powerbank

Wenn es um eine zuverlässige und robuste Energieversorgung für das so wichtige Smartphone geht, greifen Anwender in der Regel zu einer Powerbank. Allerdings sollte diese auch gegen Unfälle wie Nasswerden oder Herunterfallen gewappnet sein – frei nach dem Motto, was sich beim Outdoor-Erlebnis bestens bewährt, kann im Großstadtdschungel nicht schaden. In dem Fall sollten Sie sich die "Survival-Solar-Powerbank" einmal näher ansehen.

Stöckchen aneinanderreiben war einmal: Schneller brennt's mit der Survival Powerbank.

Das Gadget [1] lässt sich optional auch mit Hilfe von Sonnenenergie aufladen. Im vollen Zustand können Sie dann mit der Kapazität von sattlichen 20.000 mAh bis zu zwei Smartphones versorgen. Weiterhin ist für dunkle Ecken oder Technikräume eine kraftvolle LED-Taschenlampe eingebaut. Und auch wenn im Büro eine wirklich sinnvolle Anwendung noch aussteht, ist der zusätzlich integrierte Feueranzünder zumindest eine interessante Idee. Mit rund 40 Euro sind Sie dabei.