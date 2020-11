Jetzt schon vorbestellen: Sonderheft vSphere 7

Nicht nur Admins verbringen in der Regel zu viel Zeit vor dem Computer. Auch Anwender im Unternehmen oder im Home Office sind davor nicht gefeit. Nachdem Bildschirme mit LED-Beleuchtung einen hohen Anteil an für Augen belastendem Blaulicht abgeben, sollten Sie sich zumindest in den letzten Stunden des Arbeitstags davor schützen. Die Zenkuru-Brille ohne Sehstärke mit Blaufilter hilft dabei. [ mehr