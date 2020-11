Download der Woche: RunAsTool

In manchen Fällen ist es gewollt, dass Benutzer bestimmte Programme mit Administratorrechten auf ihrem Rechner ausführen dürfen. Mit dem Werkzeug "RunAsTool" können Sie Anwendungen festlegen, die ein Standardbenutzer mit Admin-Rechten starten darf, ohne dass er das Admin-Passwort eingeben muss.

Mit dem Werkzeug "RunAsTool" lassen sich Programme per Drag & Drop für Anwender freigeben.

Die Software "RunAsTool" [1] verfügt über zwei GUIs, eine für Admins und eine für Standardbenutzer. In der Oberfläche können Sie beliebige Programme per Drag & Drop freigeben, für die sich ein Benutzer eine Desktopverknüpfung anlegen kann. Als eine Sicherheitsmaßnahme dient die Option "check the file size before run", die unprivilegierte User daran hindert, ein Programm umzubenennen, um es mit Administratorrechten auszuführen. Mittels der Exportfunktion lässt sich abschließend ein Backup der Einstellungen anlegen.