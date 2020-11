Mehr Übersichtlichkeit für GitHub Desktop

GitHub hat einen vielfachen Community-Wunsch für seinen grafischen Client umgesetzt: "Split Diffs", eine neue optionale Seite-an-Seite-Ansicht für GitHub Desktop, soll Entwicklern ihre Codeänderungen übersichtlicher darstellen.

Die neue Zwei-Fenster-Ansicht in GitHub Desktop sorgt für mehr Übersicht.

Mithilfe von "Split Diffs" [1] seien Anwender in der Lage, Codeänderungen leichter zu überblicken und – im Verbund mit der bereits existierenden Syntaxhervorhebung – mehr Kontext zu erhalten als bei der Arbeit am Terminal.



Weitere Neuerungen des Releases sind laut Anbieter eine Aktionsstatus-Übersicht in der App, bessere Kontrollmöglichkeiten bezüglich des Speicherns von Änderungen und das einfachere Verwerfen von Zeilen aus der Datei.



Wie GitHub betont, nutzen mittlerweile über eine Millionen User monatlich GitHub Desktop, das dadurch der mit Abstand am weitesten verbreitete Desktop-Git-Client überhaupt sei. Dabei hätten bislang Hunderte Anwender zu dessen Entwicklung aktiv und Tausende via Feedback zu seiner Verbesserung beigetragen.