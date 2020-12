Im Test: Flexera AdminStudio

Es gehört zu den vielfältigen Aufgaben der IT-Abteilung, neue Anwendungen auszurollen. Ist das in kleinen Umgebungen noch händisch zu bewältigen, lohnt sich in größeren Umgebungen der Einsatz eines Tools. Mit AdminStudio bietet Flexera ein Programm für die Softwarepaketierung und -bereitstellung an. Eine ausführliche Video-Anleitung unterstützte uns im Test bei der Installation und auch das Erstellen sowie automatische Ausliefern der Softwarepakete verlief geschmeidig.

Mithilfe des Repackager lässt sich eine EXE-Datei in ein verteilbares MSI-Installationsprogramm umwandeln.

Die Fülle an Funktionen, die Flexera AdminStudio bietet, kann zunächst etwas überwältigend sein. In diesem Zusammenhang hat uns gefallen, dass Flexera neben einer ausführlichen Dokumentation auch ein umfangreiches Angebot an Videomaterial für die Inbetriebnahme und den Einsatz der Software bereitstellt. Besonders beeindruckend ist zudem die große Palette der Distributionssysteme, mit denen die Software zusammenarbeiten kann. Mit AdminStudio lassen sich unter anderem auch Pakete für Microsofts AppV-Server zusammenstellen.