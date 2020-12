Neuerungen in Tine 2.0

Metaways hat ein neues Release seiner Open-Source-Groupware Tine 2.0 veröffentlicht. Die Business-Edition "2020.11" bietet unter anderem neue Datenexport-Features sowie Unterstützung für MySQL 8 und PHP 7.4. Darüber hinaus wurde die Oberfläche an einigen Stellen modernisiert.

Die Business-Edition der Groupware "Tine 2.0" hat einige neue Features an Bord.

Mit der neuen Funktion "Lesezeichen" lassen sich Links an einem zentralen Ort sammeln und mit anderen teilen. Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet die hinterlegte URL in einem neuen Browsertab. In einigen Editierdialogen steht nun ein Inline-Editor mit Zeilenangabe zur Verfügung und in Dateneinträgen sind Verknüpfungen zu Ordnern im Dateimanager möglich.



Zu den weiteren Verbesserungen von Tine 2.0 [1] zählen neue Funktionen zum Datenexport. Sie sollen beispielsweise ermöglichen, mehrere Kalender gleichzeitig zu exportieren und dabei alle vom ICS-Standard unterstützten Kalenderdaten wie Serientermine, Anhänge und Notizen, zu speichern. Die Business-Edition wird als stabile wie für den kommerziellen Einsatz optimierte Ausführung laufend gepflegt und berechtigt zum Support.