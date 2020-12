Neue Windows-Features für Insider

Microsoft hat das sogenannte Windows Feature Experience Pack für den Beta-Kanal veröffentlicht. Auf diesem Weg möchte der Hersteller Funktionen verbessern, die unabhängig vom Betriebssystem entwickelt werden. Zunächst können nur Windows-Insider-Mitglieder die neuen Features testen, bevor Microsoft sie zu einem späteren Zeitpunkt über Windows Update an alle Kunden ausliefert.

Das neue Feature Experience Pack lässt sich über das Windows Insider Program beziehen.

Gegenwärtig entwickelt das Redmonder Unternehmen nur wenige Features auf diese Weise. Einem Microsoft-Blog [1] zufolge will der Anbieter den Umfang und die Häufigkeit der Veröffentlichungen zukünftig jedoch erweitern. Die Updates sollen dann in den bereits bestehenden Wartungsprozess für Windows 10 mit einfließen.



Das Windows Feature Experience Pack "120.2212.1070.0" enthält zwei Verbesserungen. Basierend auf dem Feedback von Insidern lässt sich jetzt die in Windows integrierte Screen-Snipping-Funktion (WIN + UMSCHALTEN + S) verwenden, um einen Bildschirmausschnitt zu erstellen und diesen direkt in einen beliebigen Ordner im Datei-Explorer einzufügen und zu speichern. Außerdem unterstützt das Touch-Keyboard auf einem 2-in-1-Touch-Gerät im Hochformat nun den Modus der geteilten Tastatur.



Insider erhalten die Feature Experience Packs wie Builds und kumulative Updates unter "Einstellungen / Update & Sicherheit / Windows Update". Sie stehen aber nur zur Verfügung, wenn das 20H2 Build 19042.662 aus dem Beta-Kanal installiert wurde. Um die oben genannten Verbesserungen zu aktivieren, ist ein Neustart erforderlich. Die Version des Windows Feature Experience Pack lässt sich unter "Einstellungen / System / Info" einsehen.