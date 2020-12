Dezentrales Patchmanagement

Traditionelle Tools zum Endpunktmanagement geraten heute schnell an ihre Grenzen: Sie sind ressourcenintensiv und können die Leistung des Netzwerks beeinträchtigen. Werkzeuge auf Basis einer dezentralen Architektur machen es möglich, alle Endpunkte automatisiert zu überwachen, Schwachstellen rasch zu erkennen und diese nahezu in Echtzeit zu beheben. Patches werden hierbei zentral versendet und dann von Client zu Client weiterverteilt. Zugleich lassen sich dato unerkannte Geräte im Netzwerk finden und mit den notwendigen Patches versorgen.

Ein dezentrales Pachtmanagement kann für mehr Performance und Sicherheit sorgen.

Lassen sich Schwachstellen in IT-Systemen nicht umgehend beheben, nutzen Angreifer diese aus, um wertvolle Daten zu stehlen oder zu manipulieren. Um datenschutzkonform zu arbeiten und Sicherheitslücken rechtzeitig zu beheben, geht für Unternehmen kein Weg an einem effizienten Patchmanagement [1] vorbei. Denn das Patchen ohne Patchmanagement ist alles andere als trivial: So müssten Updates für Anwendungen manuell installiert oder von den Herstellerseiten heruntergeladen werden – hier gehen Zeit und Ressourcen verloren, die an anderer Stelle besser aufgehoben wären.