Rancher Labs gehört zu SUSE

SUSE schließt die Übernahme von Rancher Labs ab. Damit vergrößert der Linux-Distributor sein Portfolio um die marktführende Kubernetes-Managementplattform. Durch die Akquisition offeriert SUSE nach eigenen Angaben nun ein anpassungsfähiges Linux-Betriebssystem, eine interoperable Kubernetes-Managementplattform und innovative Edge-Lösungen.

Zusammen wollen SUSE und Rancher Labs Innovationen im Edge-Computing vorantreiben.

Rancher Labs verfügt, wie sein neuer Besitzer SUSE betont [1], mit 37.000 aktiven Implementierungen über die global am weitesten verbreitete Kubernetes-Managementplattform. Das kalifornische Unternehmen liefert Open-Source-Software, um Firmen die Implementierung, das Management und die Skalierung von Kubernetes zu ermöglichen – sowohl im Rechenzentrum, in der Cloud, in Unternehmensniederlassungen als auch in Edge-Netzwerken. Gemeinsam wollen beide Firmen Lösungen entwickeln, die der heutigen Komplexität für Unternehmen gerecht werden und den Schwerpunkt auf neue Innovationen im Edge-Computing legen.