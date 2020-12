Hexadezimal in Excel umrechnen

In der Informatik sowie unter IT-Experten ist das Hexadezimalsystem weitestgehend bekannt. Es kommt beispielsweise in der Windows-Registry sowie in Farb- oder Zeichencodes vor. Hex-Codes bieten einige Vorteile, sind jedoch in der Darstellung komplizierter als Dezimalzahlen. Unser Tipp zeigt, wie Sie die Codes in Excel umrechnen.

Mithilfe einer einfachen Funktion lassen sich in Excel Hex-Werte in Dezimalzahlen konvertieren.

Zum Einsatz kommen die zwei Funktionen "HEXINDEZ" und "DEZINHEX". Steht zum Beispiel in der Zelle "A2" eine Hex-Wert, lässt sich in "B2" die Formel "=HEXINDEZ(A2)" einsetzen. Anschließend erscheint im Feld "B2" der entsprechende Dezimalwert. Diese Umwandlung ist außerdem notwendig, da Excel für Rechenvorgänge nur mit Dezimalzahlen arbeiten kann. Sobald Ergebnisse vorliegen, können Sie diese, wenn nötig, mit der Eingabe von "DEZINHEX" wieder umwandeln.