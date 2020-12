Eingeschneiter Desktop

In der Informatik sowie unter IT-Experten ist das Hexadezimalsystem weitestgehend bekannt. Es kommt beispielsweise in der Windows-Registry sowie in Farb- oder Zeichencodes vor. Hex-Codes bieten einige Vorteile, sind jedoch in der Darstellung komplizierter als Dezimalzahlen. Unser Tipp zeigt, wie Sie die Codes in Excel umrechnen. [ mehr