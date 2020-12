Unternehmensnetzwerke im Fadenkreuz

Der kürzlich veröffentlichte Internet Security Report von WatchGuard wartet im Hinblick auf die Bedrohungssituation mit einer überraschenden Erkenntnis auf: Obwohl im Zuge von Corona die Arbeit aus dem Home Office gang und gäbe ist, konzentrierten sich Cyberkriminelle in den Monaten Juli bis September nicht primär auf Endpunkte. Stattdessen standen die klassischen Unternehmensnetzwerke noch stärker unter Beschuss.

Cyberkriminelle setzen bei ihren Angriffen unter anderem Phishing-Methoden ein.

Insgesamt verzeichnet das WatchGuard Threat Lab für das dritte Quartal 2020 über 3,3 Millionen Netzwerkangriffe, was einer 90-prozentigen Steigerung gegenüber dem Vorquartal entspricht und den höchsten Stand seit zwei Jahren darstellt. Gleiches gilt hinsichtlich des Aufkommens ganz neuartiger (Zero-Day)-Bedrohungen. Der Aufwärtstrend bei Angriffsversuchen mit bisher nicht bekannter Signatur ist weiterhin ungebrochen.



Wie der Report [1] zeigt, nutzen Angreifer die Ängste rund um Corona weiterhin gezielt aus – gerade beim Phishing. So wurde beispielsweise Microsoft SharePoint von Cyberkriminellen missbraucht, um mit einer angeblich zu den Vereinten Nationen gehörigen, fingierten Anmeldeseite auf Beutezug zu gehen. Die entsprechende E-Mail stellte Hilfsmaßnahmen in Aussicht und sollte insbesondere kleine, von der Pandemie gebeutelte Unternehmen locken. Ebenfalls entdeckten die IT-Sicherheitforscher eine Adware-Kampagne, die auf legitimen Webseiten zur Unterstützung Pandemiebetroffener eingeschleust wurde, um auf diese Weise Gewinn aus einer erhöhten Aufmerksamkeit zu schlagen.



Weiterhin geht aus dem Bericht hervor, dass der LokiBot-Nachahmer "Farelt", ein sogenannter Password Stealer, sich an hoher Beliebtheit erfreute. Auch Emotet treibt weiter sein Unwesen: Der bekannte Banking-Trojaner hat es im dritten Quartal erstmals in die Top-10-Malware-Liste von WatchGuard geschafft. Alle im Report ausgewiesenen Erkenntnisse basieren auf den anonymisierten Firebox-Feed-Daten von knapp 48.000 aktiven WatchGuard-UTM-Appliances weltweit.