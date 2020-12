Icinga Director in neuer Version verfügbar

Icinga hat ein neues Release seines grafischen Konfigurations-Frontends für seine Open-Source-Monitoring-Software Icinga 2 veröffentlicht. Icinga Director Version 1.8 verbessert vor allem die Automatisierung innerhalb der ebenfalls freien Software.

Das Open-Source-Tool "Incinga Director" wartet in Version 1.8 mit einigen neuen Features auf.

Im neuen Release ist es möglich, neben Listen mit Datenfeldern eine weitere Organisationsvariable zu kategorisieren. Weiter eröffnet Icinga Director v1.8 [1] Anwendern die Möglichkeit, Sync-Regeln im "Update-only"-Modus anzulegen. In diesem geht der Anwender sicher, Updates anzustoßen, ohne zu riskieren, dabei versehentlich gleichzeitig bestehende Objekte anderweitig zu verändern oder gar zu löschen beziehungsweise neue anzulegen.



Darüber hinaus kann der Director nun auch "Icinga for Windows" bedienen. Dazu können User via Copy & Paste einen PowerShell-Schnipsel in die betreffenden Windows-Systeme integrieren, das den Icinga-Agent installiert.



Pflichtprogramm ist mit dem neuen Release nun der schon länger als Best Practice empfohlene Director Daemon. Zudem müssen Bestandsanwender einige Bibliotheken upgraden. Nähere Information dazu finden sich in der Upgrade-Dokumentation [2] und über das neue Relase im Icinga-Blog [3].