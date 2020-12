Kommen Sie gut über die stade Zeit!

Es fällt nicht leicht, am Ende dieses Jahres frei von der Leber weg die üblichen Weihnachtsgrüße auszusenden – zu viel ist in den vergangenen Monaten passiert. Trotzdem möchten wir uns an dieser Stelle bedanken, dass Sie noch immer zu unseren Lesern gehören. In turbulenten Phasen wie diesen ist das beileibe keine Selbstverständlichkeit. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie die diesmal wohl besonders stille Zeit zuversichtlich verbringen und freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr gesund wieder zu begrüßen!

Auch wenn die Zeiten hart sind, eine Empfehlung gilt umso mehr: Tun Sie das, was Ihnen wichtig ist. Wirklich wichtig. Und vergessen Sie dabei Ihre Mitmenschen nicht. Besonders dann, wenn es jenen nicht so gut geht wie Ihnen selbst. Denn wer die Möglichkeit hat, sich in Zeiten des Pandemie-Winters ins warme Home Office zurückzuziehen und dafür weiterhin das monatliche Gehalt überwiesen zu bekommen, dem geht es in der Regel nicht wirklich schlecht. Und der kann Menschen unterstützen, die nicht soviel Glück hatten. Zum Beispiel mit einer Spende an Ärzte der Welt [1]. Frohe und gesunde Weihnachten!