Vorschau Februar 2021: Sichere Virtualisierung

Virtualisierung sorgt für deutlich mehr Flexibilität in der IT. Doch wollen auch virtuelle Umgebungen richtig abgesichert sein. Im Februar beleuchtet IT-Administrator den Themenschwerpunkt "Sichere Virtualisierung". Darin erfahren Sie, auf welchen Wegen Sie Ihre Hyper-V-Umgebung schützen und Backups ihrer virtuellen Daten erstellen. Außerdem lesen Sie im Februar, was die europäische Cybersicherheitsagentur ENISA in Sachen sichere Virtualisierung vorgibt und wie Sie Befehle in Kubernetes mit StatusBay analysieren, bevor diese zur Anwendung kommen. In den Tests werfen wir unter anderem einen Blick auf die Veeam Availability Suite.

Die sichere Virtualisierung steht im Februar auf der Agenda.

Um Hyper-V abzusichern, bietet Microsoft über die Bordmittel verschiedene Möglichkeiten. So lässt sich mit den richtigen Einstellungen und kleineren Werkzeugen die Sicherheit in virtuellen Umgebungen schon wesentlich verbessern. In der Februar-Ausgabe zeigen wir, an welchen Stellschrauben Sie für eine bessere Abschirmung Ihrer virtuellen Maschinen drehen müssen.



Auch virtuelle Umgebungen im produktiven Berieb bedürfen derweil eines regelmäßigen Backups. Mit der Vembu BDR Suite steht Administratoren eine umfassende Software bereit, die sich flexibel konfigurieren lässt. Für kleine Umgebungen mit bis zu zehn virtuellen Maschinen ist das Werkzeug kostenlos nutzbar. Wir zeigen, wie Sie mit der BDR Suite Ihre virtuelle Umgebung sichern.



Abonnenten erhalten die Februar-Ausgabe am 29. Januar. Ab dem 3. Februar finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.