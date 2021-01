Gesichtsmaske mit Bild

Auch im neuen Jahr gilt weiterhin die Maskenpflicht und so fällt es schon mal schwer, den Arbeitskollegen in der U-Bahn zu identifizieren. Warum also nicht einfach das Gesicht auf die Maske drucken? Dazu benötigen Sie ein Bild, auf dem Ihr Gesicht gut zu erkennen ist und etwas Geduld, um den gewünschten Bereich in dem Editor auszuwählen.

Mit dieser Maske können Sie trotz Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung ein Lächeln zeigen.

Nachdem Sie Ihr Bild auf der Webseite hochgeladen [1] und den entsprechenden Gesichtsbereich ausgewählt haben, können Sie die Maske bereits in den Warenkorb legen und für knapp 13 Euro bestellen. Sie besteht außen komplett aus Polyester und innen zu 80 Prozent aus Baumwolle und 20 Prozent aus Polyester. Natürlich bietet auch diese Variante nur dann einen gewissen Schutz, wenn die übliche Distanz eingehalten wird und eine vollständige Abdeckung von Mund und Nase erfolgt.